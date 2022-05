Commissione Infanzia: “Per i profughi ucraini prevedere piano estate, accoglienza e formazione dei docenti” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo "a sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione, a partire dagli interventi previsti dal 'piano estate 2022', in via di definizione dal ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico, specifici progetti di accoglienza, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambini profughi ucraini accompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Laparlamentare per l'e l'adolescenza ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo "a sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione, a partire dagli interventi previsti dal '2022', in via di definizione dal ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico, specifici progetti di, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambiniaccompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati". L'articolo .

