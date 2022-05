Ultime Notizie – Omicidio ex vigilessa Laura Ziliani, confessa Mirto Milani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mirto Milani ha confessato di aver ucciso l’ex vigilessa di Temù, Laura Ziliani. La svolta nelle indagini sull’Omicidio dell’8 maggio dello scorso anno nel corso di un interrogatorio in carcere, dove Milani è rinchiuso dal 24 settembre del 2021. Insieme a Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima, è accusato di Omicidio volontario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022)hato di aver ucciso l’exdi Temù,. La svolta nelle indagini sull’dell’8 maggio dello scorso anno nel corso di un interrogatorio in carcere, doveè rinchiuso dal 24 settembre del 2021. Insieme a Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima, è accusato divolontario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

