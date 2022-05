Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia di Covid 19 ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali in Italia, creando oltre 1 milione di nuovi poveri rispetto al periodo pre-pandemia. In questi anni di pandemia, la Povertà in Italia è salita ai massimi da 15 anni e la Povertà alimentare – in particolare nel Sud – è diventata un problema critico. Nuova Povertà si è aggiunta alla Povertà cronica, comportando un incremento delle famiglie assistite.“E mentre la guerra in Ucraina sta giustamente richiamando l'attenzione del mondo, Unicredit Foundation – si legge in una nota – non dimentica che l'impatto della pandemia si fa ancora sentire e che le nostre comunità devono essere sostenute e sollevate dalla sofferenza. La presenza storica e radicata di Unicredit ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia di Covid 19 ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali in Italia, creando oltre 1 milione di nuovi poveri rispetto al periodo pre-pandemia. In questi anni di pandemia, lain Italia è salita ai massimi da 15 anni e la– in particolare nel Sud – è diventata un problema critico. Nuovasi è aggiunta allacronica, comportando un incremento delle famiglie assistite.“E mentre la guerra in Ucraina sta giustamente richiamando l'attenzione del mondo,– si legge in una nota – non dimentica che l'impatto della pandemia si fa ancora sentire e che le nostre comunità devono essere sostenute e sollevate dalla sofferenza. La presenza storica e radicata di...

