E-bike - tappa al via da piazza Aranci | Protagonisti di due gare prestigiose Pronti ad accogliere il gruppone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La città di Massa ospiterà il passaggio del ’’ dei ciclisti, inoltre sarà unadi partenza del “Giro-E“ con arrivo a Lucca: si tratta di un evento collegato alla ’corsa rosa’, declinato sul tema delle energie alternative, alla presenza di Damiano Cunego, Claudio Chiappucci e tanti altri campioni del ciclismo e dello sport in generale. Legato al Giro tradizionale – la partenza avverrà da Massa, l’arrivo come per il Giro d’Italia è previsto a Lucca (ma gli “E-atleti“ arriveranno prima) – il “Giro-E“ si annuncia come un evento nell’evento, in una location d’eccezione:. "È con grande gioia che accogliamo questadel Giro d’Italia nella nostra città – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Vorrei innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento al patron del “Giro-E“ ...