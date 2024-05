Intrappolato nel cassonetto Irregolare muore soffocato per recuperare i vestiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) È morto, probabilmente, dopo essere rimasto incastrato nelper la raccolta deiusati della stazione ecologica di Canonica d’Adda, in via dell’Artigianato, nella Bassa. La vittima è un uomo di circa 30 anni, forse nordafricano. Non aveva documenti con sé e per il momento non è stato ancora identificato. Potrebbe essere entrato nel punto di raccolta domenica notte. A lanciare l’allarme poco prima delle 8 è stato un addetto della piazzola al ritorno dal giro in paese per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviglio coordinati dal pm Mancusi. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Al momento non è chiaro se il modello nel quale è rimasto incastrato il 30enne sia lo stesso di Boltiere, ma gli inquirenti hanno già fatto tappa in ...