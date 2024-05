Roberta Marino e il raro melanoma oculare | Ho dovuto decidere se togliere o meno l' occhio Ma io credo nella Ricerca

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2024) Nell’estate del 2020, un neo all’caso di tumore – toglie parzialmente la vista a, ma non la voglia di vivere. Anche se «non è stata la malattia a rendermi chi sono oggi», ci tiene a precisare l’ex concorrente di Bake Off Italia. «Perché io non sono la mia malattia»