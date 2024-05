Piano nazionale banda ultra larga | Completati i lavori in Molise

(Di martedì 7 maggio 2024) La Regioneè la prima in Italia a tagliare il traguardo del completamento delBUL– promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – che ha visto Open Fiber impegnata nella progettazione, realizzazione e gestione di una rete in fibra ottica FTTH di ultima generazione. Il traguardo è stato annunciato a Campobasso alla presenza del vicepresidente della RegioneAndrea Di Lucente, dell’assessore alla transizione digitale Roberto Micone, dell’amministratore delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, e di Luigi Cudia, responsabileBUL Infratel Italia mentre Filip Busz, Head of Unit DG Agricolture della Commissione Ue era connesso da remoto. L’evento è stato aperto da un messaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha sottolineato come il primato ...

