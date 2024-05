Schianto fatale Arrestato l’uomo al volante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) È statodagli agenti della Polizia locale di Luino, d’intesa con il sostituto procuratore della Repubblica di Varese Lorenzo Dalla Palma, il conducente della Golf che nel pomeriggio di sabato ha causato l’incidente lungo la Statale 344dir che collega Luino con Cremenaga in cui ha perso la vita Francesco Ferrazzo, frontaliere di 44 anni che lavorava nell’edilizia, originario di Mesoraca in Calabria, ma residente a Cremenaga, che viaggiava come passeggero sulla vettura. Dalle indagini condotte dagli uomini del comando luinese e dagli accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza dell’incidente è stato accertato che il conducente dell’auto, un quarantenne della zona, guidava in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per appurare l’esatta dinamica e raccogliere altri riscontri per le indagini saranno effettuati ulteriori accertamenti, ...