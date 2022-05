Draghi: "La mafia ha assunto nuove forme, il Pnrr va protetto" (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Le mafie hanno cambiato natura, "l'incubo stragista" è stato sostituito dalla criminalità 'imprenditrice' che si insinua nei consigli d'amministrazione e nelle aziende, minacciando la libertà d'impresa e la libera concorrenza. Per questo è necessario seguire l'insegnamento di Giovanni Falcone, ovvero 'seguire la traccia dei soldi'. Ma soprattutto vigilare sui modi con cui si spendono i soldi pubblici e sorvegliare sull'uso dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo dice Mario Draghi intervenendo a Milano al convegno "Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia". "La lotta all'illegalità impone una miglior tutela della spesa pubblica - aggiunge Draghi - dobbiamo fermare e punire chi cerca di drenare fondi pubblici a vantaggio di società mafiose. Le indagini giudiziarie e l'attività investigativa sono una parte essenziale di ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Le mafie hanno cambiato natura, "l'incubo stragista" è stato sostituito dalla criminalità 'imprenditrice' che si insinua nei consigli d'amministrazione e nelle aziende, minacciando la libertà d'impresa e la libera concorrenza. Per questo è necessario seguire l'insegnamento di Giovanni Falcone, ovvero 'seguire la traccia dei soldi'. Ma soprattutto vigilare sui modi con cui si spendono i soldi pubblici e sorvegliare sull'uso dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo dice Mariointervenendo a Milano al convegno "Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia". "La lotta all'illegalità impone una miglior tutela della spesa pubblica - aggiunge- dobbiamo fermare e punire chi cerca di drenare fondi pubblici a vantaggio di società mafiose. Le indagini giudiziarie e l'attività investigativa sono una parte essenziale di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: La #mafia ha assunto forme nuove ma altrettanto temibili. Tra gli insegnamenti di #Falcone c’è quello… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo la professionalità, l’eroismo dei magistrati come #Falcone e #Borsellino e degli agen… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Le cosche come quelle della 'ndrangheta si sono diffuse nel Nord Italia, in Lombardia, in Piemonte, in Lig… - virgoletteblog : Draghi: “Per sconfiggere la mafia vanno estirpate le connivenze all’interno delle istituzioni” #25maggio… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: ?????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????????? LA CORAGGIOSA PRESA DI POSIZIONE DI #DRAGHI CONFERMA LA DENUNCIA DEL NOSTRO GIO… -

Antimafia, Morra: 'Dichiarazioni di Draghi nella giusta direzione' ... partendo dall'intestazione fittizia di beni, ad esempio, per combattere la mafia s.p.a. che essendosi trasformata, come ha giustamente sottolineato Draghi, in una holding economico - finanziaria ... Draghi: 'Per sconfiggere la mafia vanno estirpate le connivenze all'interno delle istituzioni' La mafia, osserva Draghi, "si sconfigge con la cultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l'... ... partendo dall'intestazione fittizia di beni, ad esempio, per combatteres.p.a. che essendosi trasformata, come ha giustamente sottolineato, in una holding economico - finanziaria ..., osserva, "si sconfigge concultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l'...