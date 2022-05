Advertising

sportli26181512 : Chelsea: budget faraonico con la nuova proprietà: Il cambio di proprietà del Chelsea, che passerà nelle mani di Tod… - skriniaresimo : RT @NackaSkoglund89: Budget mercato juve:+100 mln Budget mercato City: + 200 mln Budget mercato Chelsea: + 240 mln Budget mercato Milan:… - NackaSkoglund89 : Budget mercato juve:+100 mln Budget mercato City: + 200 mln Budget mercato Chelsea: + 240 mln Budget mercato Mil… - _treacherous_13 : RT @_Anth00NY: @_treacherous_13 Quando ho visto la prima domanda retorica pensavo finisse così: Potrebbe essere la prima a fare il salto? S… - _Anth00NY : @_treacherous_13 Quando ho visto la prima domanda retorica pensavo finisse così: Potrebbe essere la prima a fare il… -

Calciomercato.com

...Lukaku (venduto al). Di fatto l'intera asse portante della squadra ha abbandonato una nave che Marotta (insieme ad Ausilio e Baccin) è riuscito comunque a rinforzare nonostante il......ben oltre i confini della Serie A e presto potrebbe esserci qualche club senza problemi dia ... Qui potrebbe essere l'Inter a doversene privare, se davvero arrivasse qualcuno tipo ilun ... Chelsea: budget faraonico con la nuova proprietà Thomas Tuchel will reportedly be given a £200m transfer budget this summer as Todd Boehly's takeover of Chelsea nears completion.Wednesday's transfer rumours include Jules Kounde, Josko Gvardiol, Gabriel Jesus, Victor Osimhen, Raphinha, Anthony Martial and more.