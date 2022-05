Verona, Setti: 'Abbiamo già bloccato un nuovo acquisto. Barak? Si sente pronto per una big' (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente del Verona Maurizio Setti ha fatto il punto sul prossimo mercato gialloblù: "Abbiamo bloccato Piccoli dell'Atalanta.... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente delMaurizioha fatto il punto sul prossimo mercato gialloblù: "Piccoli dell'Atalanta....

