Cavani Salernitana | i granata sognano il grande colpo | le ultime

(Di martedì 24 maggio 2022), il clubsogna ilda 90 nel reparto offensivo. Una trattativa difficile, ma non impossibile Il Corriere dello Sport rilancia il sogno per l’attacco della: Edinson. L’uruguaiano è pronto a lasciare il Manchester United a parametro zero e gradirebbe il ritorno in Italia per questo finale di carriera. Certo, l’ingaggio è proibitivo per le casse dei campani, ma sognare non costa nulla. Dopo ilRibery, a Salerno aspettano ora anche il Matador, che ha due figli a Napoli e potrebbe decidere di riavvicinarsi alla famiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.