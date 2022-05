Covid, continuano a scendere i positivi: sono 273 nelle Marche, nessuna provincia in 'tripla cifra'. Quattro decessi, ricoveri - 10/ Il ... (Di lunedì 23 maggio 2022) ANCONA - Covid , continua e si consolida il ribasso della curva pandemica nelle Marche . Pur considerando, infatti, il limitato numero di tamponi analizzati nella giornata festiva di ieri, continuano ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 23 maggio 2022) ANCONA -, continua e si consolida il ribasso della curva pandemica. Pur considerando, infatti, il limitato numero di tamponi analizzati nella giornata festiva di ieri,...

Advertising

DonatoCavallo6 : Lasciateli fare e dire,si cominciò con le assenze del pubblico per il covid e si finisce con la squadra campione pi… - johnrivolta_ : @BiologiScienza Sono state peggio dei non vaccinati. Perché le persone continuano a credere che chi non si vaccina… - LPivanti : @MatteoRedaelli8 @intuslegens Ma cos? Ma se continuano a morire giovani, sani, di malori improvvisi, cosa c'entra l… - Mikepub1 : RT @Adriano72197026: VITTIME DA VACCINI COVID IN PROCESSIONE PARMA STAVANO TUTTI BENE PRIMA DI FARSI INIETTARE IL SIERO COVID UNA FILA… - misstalgiesh : RT @Adriano72197026: VITTIME DA VACCINI COVID IN PROCESSIONE PARMA STAVANO TUTTI BENE PRIMA DI FARSI INIETTARE IL SIERO COVID UNA FILA… -