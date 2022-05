Calcio, bottiglie contro polizia. Funzionario ferito al petto. Conestà (Mosap): «Società sportive prendano distanze. Lo sport non è violenza» (Di lunedì 23 maggio 2022) «Vere e proprie scene di guerriglia urbana ieri a Milano dopo la vittoria del Milan. Circa 80 tifosi in piazza Duomo hanno creato disordini, molti dei quali lanciando bottiglie contro la polizia. Un collega è stato ferito al petto dal lancio di una bottiglia, a lui va la solidarietà del Mosap».Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di polizia (Mosap).«Lo sport deve unire e non essere teatro di violenze gratuite verso la polizia. Mi auguro – dice il sindacalista – che le Società sportive prendano le distanze da questi violenti e vietino loro gli accessi agli stadi. La tifoseria ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 23 maggio 2022) «Vere e proprie scene di guerriglia urbana ieri a Milano dopo la vittoria del Milan. Circa 80 tifosi in piazza Duomo hanno creato disordini, molti dei quali lanciandola. Un collega è statoaldal lancio di una bottiglia, a lui va la solidarietà del».Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di).«Lodeve unire e non essere teatro di violenze gratuite verso la. Mi auguro – dice il sindacalista – che leleda questi violenti e vietino loro gli accessi agli stadi. La tifoseria ...

