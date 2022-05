Manuel Bortuzzo | Maria Monsè senza filtri | ' Lulù lo ha sedotto con una crema'

(Di domenica 22 maggio 2022)a Radio Radio. L'ex ragazza di Non è la Rai commenta la rottura traSelassiè e parla anche di altri protagonisti del Grande Fratello Vip come Jessica e ...

DoloresFanti : RT @Frances81076218: @Roccon70976442 @rainbow20202020 Alla prima nominescion e' uscita e tutta italia l' ha schifata quindi tu mi parli di… - Frances81076218 : @Roccon70976442 @rainbow20202020 Alla prima nominescion e' uscita e tutta italia l' ha schifata quindi tu mi parli… - blogtivvu : Maria Monsè giudica ancora Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: “L’ha preso sul lato intimo… ecco qua… - mariaga15962342 : #swimmerfairy Si può essere padroni di ciò che si fa... ma mai di ciò che si prova. Buongiorno anime belle !! 22????… - queen_adnknesh : RT @OrnellaBarone3: Questo grande amore nn finirà mai perché siete speciali ?? @luluselassie @manuel_bortuzzo #fairylu -

Maria Monsè senza filtri a Radio Radio. L'ex ragazza di Non è la Rai commenta la rottura trae Lulù Selassiè e parla anche di altri protagonisti del Grande Fratello Vip come Jessica e Sophie Codegoni. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista rilasciata a Giada ..., nuovo gesto contro Mara Venier/ "Grande peccato", mette like e Le anticipazioni sulla nuova puntata di Domenica In sono state fornire come sempre direttamente dal portale televisivo ...Maria Monsè giudica ancora Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: "L'ha preso sul lato intimo... ecco quando è cambiato tutto".Da quel momento, è successo di tutto. Lulù, infatti, ha 'accusato' la presenza di terze persone nel loro fidanzamento, mentre l'ex gieffino ha rivelato di essersi resi conto che la principessa non fac ...