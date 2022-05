Ciclista finisce contro il pubblico durante una gara | investito e ucciso direttore sportivo

(Di domenica 22 maggio 2022) Unaciclistica per dilettanti è finita in tragedia a Castelfidard o (Ancona) con un morto e un ferito grave. Era in corso il Trofeo Comune di Castelfidardo, quando, nella fase finale, un...

Ilavrebbe urtato prima contro un avversario. Tecnico esono stati soccorsi dal 118 ed è arrivata l'eliambulanza, ma per il tecnico non c'è stato nulla da fare. Ilha ...Il, originario di Osoppo, avrebbe urtato prima contro un avversario e poi travolto Martolini, direttore tecnico della Viris Vigevano. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e sul posto è ...Una gara ciclistica per dilettanti è finita in tragedia oggi a Castelfidardo (Ancona) con un morto e un ferito grave. Era in corso il Trofeo Comune di Castelfidardo, quando, nella fase ...L'incidente è avvenuto durante una gara ciclistica per dilettanti a Castelfidardo (Ancona) e nell'impatto è rimasto gravemente ferito anche il ciclista, 23 anni, friulano, Nicola Venchiarutti, origina ...