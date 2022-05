Voto bello e impossibile. Il gioco delle coalizioni nel mosaico di Fusi (Di sabato 21 maggio 2022) bello. E impossibile. Gianna Nannini non c’entra, ovviamente. C’entrano invece le coalizioni. Quegli aggregati che, sia nella veste di iscritti alla sezione “Combattenti&reduci” della Seconda Repubblica che fu; oppure versione aggiornata dell’Unione sotto le insegne del Campo Largo, ambiscono a presentarsi al Voto del prossimo anno in qualche misura ingannando gli elettori perché consapevoli di poter vincere ma assolutamente di non poter governare causa insanabili dissidi interni. La medicina giusta sarebbe scomporre e ricomporre, disgregare e riaggregare quei contenitori, magari con l’aggiunta di elementi più o meno centristi, sulla base di maggiori e maggiormente convincenti affinità elettive. E qui torniamo purtroppo ed inesorabilmente al bello e impossibile. Che una cosa del ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022). E. Gianna Nannini non c’entra, ovviamente. C’entrano invece le. Quegli aggregati che, sia nella veste di iscritti alla sezione “Combattenti&reduci” della Seconda Repubblica che fu; oppure versione aggiornata dell’Unione sotto le insegne del Campo Largo, ambiscono a presentarsi aldel prossimo anno in qualche misura ingannando gli elettori perché consapevoli di poter vincere ma assolutamente di non poter governare causa insanabili dissidi interni. La medicina giusta sarebbe scomporre e ricomporre, disgregare e riaggregare quei contenitori, magari con l’aggiunta di elementi più o meno centristi, sulla base di maggiori e maggiormente convincenti affinità elettive. E qui torniamo purtroppo ed inesorabilmente al. Che una cosa del ...

