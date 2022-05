Vittorio Feltri: «Se non vedo mia moglie Enoe in casa per un quarto d’ora urlo. I figli? Ho trovato lavoro a tutti» (Di sabato 21 maggio 2022) Orfano di padre, ha smesso di andare a scuola alle Medie. Si è laureato lavorando, a 23 anni è rimasto vedovo con due bimbe neonate. E ora il tumore. Intervista a due voci (la seconda è della riservatissima moglie Enoe). Benvenuti in casa Feltri Leggi su corriere (Di sabato 21 maggio 2022) Orfano di padre, ha smesso di andare a scuola alle Medie. Si è laureato lavorando, a 23 anni è rimastovo con due bimbe neonate. E ora il tumore. Intervista a due voci (la seconda è della riservatissima). Benvenuti in

Advertising

Corriere : «È stata vent’anni a Mediaset con un ruolo di responsabilità e nessuno ha mai saputo che era mia moglie» - patchonki : Vittorio Feltri: «Se non vedo mia moglie Enoe in casa per un quarto d'ora urlo. I figli? Ho trovato lavoro a tutti»… - Marilenapas : RT @Corriere: «È stata vent’anni a Mediaset con un ruolo di responsabilità e nessuno ha mai saputo che era mia moglie» - GiorgioVelardi : Se ho capito bene, il ragionamento di Vittorio Feltri è questo: se hai studiato è giusto che ti venga riconosciuto… - VercesiErnesto : RT @Corriere: «È stata vent’anni a Mediaset con un ruolo di responsabilità e nessuno ha mai saputo che era mia moglie» -