(Di sabato 21 maggio 2022) L'ex pilota di 500 tra anni Ottanta e Novanta ospite del circuito di Barcellona per il GPdi F1: "Vengo qui soprattutto in inverno per i test, vivo a mezzora da Montmelò e ne ho approfittato ...

Advertising

Gazzetta_it : F1 Spagna, Randy Mamola: 'Mondiale da impazzire, la Mercedes torna a spingere' -

Moto.it

L'ex pilota di 500 tra anni Ottanta e Novanta ospite del circuito di Barcellona per il GPdi F1: "Vengo qui soprattutto in inverno per i test, vivo a mezzora da Montmelò e ne ho approfittato per divertirmi"BARCELLONA,, 21 aprile 2022 /PRNewswire/ - - Le sfilate della Bridal Fashion Week di Barcellona (BBFW) ... Justin Alexander, Enzoani,Fenoli, Allure o Amsale, e gli italiani Nicole Milano, ... La storia di Suzuki in MotoGP