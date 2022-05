Volley | qualificazioni Europei Under 22 | l’Italia travolge l’Irlanda a Guidonia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Servono appena 45 minuti al22 maschile per distruggere 3-0 (25-14, 25-5, 25-4) i pari età del, nel primo match del Torneo di Qualificazione ai Campionatidi categoria, al via oggi al Palazzetto dello SportMontecelio (Rm). Una gara praticamente a senso unico, con gli azzurrini che hanno dimostrato una nettissima superiorità, anche grazie alla guida del tecnico Vincenzo Fanizza rispetto agli avversari di oggi. Nella giornata di domaniaffronterà Israele, mentre domenica il Portogallo, sempre alle 19.30. La prima classificata del torneo conquisterà la qualificazione ai Campionatidi Categoria in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia. SportFace.

