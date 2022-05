Torino Roma 0-3: Abraham e Pellegrini firmano l’Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Roma espugna senza grandi difficoltà l’Olimpico Grande Torino e si assicura almeno il 6° posto in classifica, il che significa qualificazione matematica alla prossima Europa League a prescindere da quel che accadrà mercoledì a Tirana nella finale di Conference League. La squadra di Mourinho chiude la pratica già nel primo tempo con Abraham che sfrutta magistralmente due regali granata, evidentemente già con la testa in vacanza. Nella ripresa arriva il sigillo di Pellegrini a chiudere i conti. Grandi applausi per Andrea Belotti alla sua ultima (forse) partita con la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Laespugna senza grandi difficoltà l’Olimpico Grandee si assicura almeno il 6° posto in classifica, il che significa qualificazione matematica alla prossima Europaa prescindere da quel che accadrà mercoledì a Tirana nella finale di Conference. La squadra di Mourinho chiude la pratica già nel primo tempo conche sfrutta magistralmente due regali granata, evidentemente già con la testa in vacanza. Nella ripresa arriva il sigillo dia chiudere i conti. Grandi applausi per Andrea Belotti alla sua ultima (forse) partita con la ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - OfficialASRoma : Riparte il gioco a Torino. DAJE ROMA! #TorinoRoma 0-2 - sportface2016 : +++La #Roma batte il Torino e si qualifica per la prossima #EuropaLeague. #Fiorentina e #Atalanta si giocano un pos… - ILOVEPACALCIO : Serie A: tris Roma in casa del Torino. La classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - Ftbnews24 : Pagelle Torino-Roma 0-3, Abraham prende il toro per le corna: disastro Rodriguez-Berisha #SerieA -