Advertising

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: A poche ore dall'ultima fatica della stagione c'è spazio anche Marco #Lanna, presidente della #Sampdoria che vuole vend… - sportli26181512 : Sampdoria, Lanna: 'Inter? Vogliamo fare come con la Fiorentina. Giampaolo tifoso nerazzurro? Vi dico che...': Il pr… - RadioRossonera : A poche ore dall'ultima fatica della stagione c'è spazio anche Marco #Lanna, presidente della #Sampdoria che vuole… - news24_inter : Le parole del presidente della #Sampdoria ?? - SampNews24 : #Quagliarella: «Niente figure di m… Futuro? Ho parlato con #Lanna» -

Commenta per primo Le sfide che attendono il presidente dellaMarcosono tante e complesse. Il numero uno di Corte Lambruschini, dopo aver portato al sicuro la squadra blucerchiata, sarà chiamato a fare il possibile per confezionare la cessione ...L'attaccante classe 1983 si esprime a tutto tondo in merito alla stagione vissuta dalla, ... IL RINNOVO - 'Avevo già parlato con il presidentee con l'avvocato Romei, ma in quel momento ...Le sfide che attendono il presidente della Sampdoria Marco Lanna sono tante e complesse. Il numero uno di Corte Lambruschini, dopo aver portato al sicuro la squadra blucerchiata, sarà chiamato a fare ...Non solo il Sassuolo contro il Milan per la sfida che potrebbe assegnare lo scudetto, anche la Sampdoria contro l'Inter che potrebbe comunque rovinare la festa ai nerazzurri. Al Corriere della Sera ha ...