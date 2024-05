LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | rientrano O’Connor e Caruso

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 16.03 Da qui in poi è tutta pianura, salvo i 1400 metri di Capo Mele al 4,2% di pendenza media. Terminerà a 2,3 km dall’arrivo, attenzione a qualche colpo di mano… 16.02 Sale l’andatura del gruppo. Restano solo 2 minuti di vantaggio alla coppia di testa composta da Francisco Munoz (Team Polti Kometa) e Stefan de Bod (Education Easy Post). 16.01 Rientrato il gruppo di. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 47 km della quartadel. 15.59 Intanto Francisco Munoz (Team Polti Kometa) e Stefan de Bod (Education Easy Post) con poco più di due minuti sul gruppo. 15.56 E oramai l’aggancio è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.40 Cade di nuovo Biniam Girmay, stavolta sul fianco sinistro. E ora scuote la testa, probabilmente arriverà il ritiro per lui. 15.39 Intanto in avanti da registrare che Lilian ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.52 Il gruppo è difatti frazionato in più tronconi. Pogacar e Daniel Martinez sono nel primo troncone. 15.50 Intanto Ben O’Connor (Decathlon-Ag2R La Mondiale) è ancora in ritardo ...

Eurovision Song Contest 2024, diretta prima semifinale 7 maggio dalle 21: anticipazioni - Eurovision Song Contest 2024, diretta prima semifinale 7 maggio dalle 21: anticipazioni - Segui in diretta su Soundsblog la prima semifinale dell'Eurovision 2024 del 7 maggio: i cantanti, la scaletta, gli ospiti e i paesi finalisti.

Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE - Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. live - Le forze israeliane si sono mosse per impadronirsi del lato palestinese del valico di Rafah tra Egitto e Gaza nelle prossime ore e monitorare tutti gli aiuti che arrivano nella Striscia: lo riferisce ...

Giro d'Italia 2024, la 4a tappa: Acqui Terme-Andora, Calmejane si aggiudica il GPM. Pogacar in rosa. Diretta live - Giro d'Italia 2024, la 4a tappa: Acqui Terme-Andora, Calmejane si aggiudica il GPM. Pogacar in rosa. diretta live - In tempo reale la 4° tappa del Giro d'Italia 2024 che porta i corridori da Acqui Terme a Andora: si parte oggi martedì 7 maggio alle ore 12:30. Pogacar in testa ...