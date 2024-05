Perché Rihanna non ha partecipato al Met Gala 2024 e gli altri grandi assenti della serata

(Di martedì 7 maggio 2024) La popstar e imprenditrice, dopo i look stratosferici delle scorse edizioni, questa volta è rimasta a casa. E non è stata la sola celebrity super attesa a non essersi presentata. Ecco chi enon era al Met

New York, 7 maggio 2024 – I flash dei fotografi erano tutti per loro: Damiano dei Maneskin e Dove Cameron tra le coppie protagoniste al Met Gala 2024 di New York. Belli e innamorati come mai sul tappeto rosso degli 'Oscar della moda'. Il rocker e ...

Zendaya, fata dark del Met gala, indossa Maison Margiela. Ma non è l'unica ad aver stregato al più prestigioso evento dell'anno. Damiano David e Doven Cameron, prima uscita da coppia, erano entrambi ...

«Non sapevo fossi andata al Met. Che abito meraviglioso!» Anche la mamma di Katy Perry cade nel tranello dell'Intelligenza Artificiale architettato dalla figlia.