IA, Ocf: "Avvocatura e Magistratura vengano coinvolte in sede istituzionale" - IA, Ocf: "avvocatura e magistratura vengano coinvolte in sede istituzionale" - Il segretario Accursio Gallo: 'L’Europa deve esprimere una legislazione chiaramente unitaria, evitando il proliferare di tante differenti legislazioni locali' ...

Nordio come Ulisse, si lega al testo delle riforme per non farsi tentare dalle sirene di Santalucia - Nordio come Ulisse, si lega al testo delle riforme per non farsi tentare dalle sirene di Santalucia - La separazione tra l’organo dell’accusa e il giudice, la nascita di due Csm: Nordio non si deve far condizionare dal sindacato delle toghe ...

Il cambio di genere va riconosciuto tra Stati membri: cosa dice la Corte di giustizia Ue - Il cambio di genere va riconosciuto tra Stati membri: cosa dice la Corte di giustizia Ue - Il parere dell’avvocatura generale della corte riguarda il caso di un cittadino romeno. Nel 2017 aveva ottenuto il riconoscimento della propria identità maschile nel Regno Unito, ma al ritorno in ...