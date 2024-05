FOTO ‘I-Factor – Fattore Impresa’ | tutti i vincitori della V edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNumeri importanti per la Vdi “I-Impresa” che oggi ha vissuto il suo ultimo atto presso l’aula magna dell’Università Giustino Fortunato dove sono stati decretati itra i sette progetti giunti in finale con oltre 200 studenti coinvolti delle scuole secondarie di secondo grado. “I-Impresa”, format ideato e organizzato dall’Università Giustino Fortunato e dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento, in collaborazione con lo sportello SEED promosso dalla ‘Fortunato’ e dalla SCP Holding, ha premiato i migliori progetti imprenditoriali ideati dagli studenti assistiti in questo loro percorso dal Gruppo Giovani di Confindustria e dai loro docenti. A moderare i lavori è stato Domenico Ialeggio: “Anche quest’anno – ...