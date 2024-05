La funzione dell’Enpam e la centralità del cittadino-paziente - La funzione dell’Enpam e la centralità del cittadino-paziente - Credo che al cittadino-paziente (insopportabile quando lo si definisce utente o cliente) interessi ricevere prestazioni – pagando il ticket se deve – nella qualità, appropriatezza clinica e prossimità ...

Giunta Solinas, Manca: "Non spesi 100 milioni di fondi, un disastro" - Giunta Solinas, Manca: "Non spesi 100 milioni di fondi, un disastro" - “Grazie a una scrupolosa attività di ricognizione delle risorse in capo a questo assessorato siamo riusciti a scoprire che i fondi regionali non spesi, non programmati e non attuati durante la scorsa ...

Angelelli (Cei): "Italiani più poveri, spesa privata nel 2022 oltre i 40 mld" - Angelelli (Cei): "Italiani più poveri, spesa privata nel 2022 oltre i 40 mld" - Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) - "La povertà sanitaria è un fenomeno che preoccupa sempre di più, basti pensare che la spesa privata nel 2022 ha superato i 40 miliardi di euro. Significa che il ...