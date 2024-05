Giro d’Italia 2024 - doppia caduta e ritiro per Biniam Girmay

(Di martedì 7 maggio 2024) Una brutta giornata per. Nella quarta tappa del, da Acqui Terme ad Andora di 190 km, la carovana ha salutato il Piemonte per affrontare le strade liguri. Una frazione, sulla carta, adatta ai velocisti eera tra i corridori più attesi. Tante però le trappole lungo il percorso. Nella discesa fino a Savona, infatti, la pioggia ha fatto visita ai ciclisti impegnati lungo percorso e ai -66 km dal traguardo c’è stata una primain cui a dover “assaggiare l’asfalto” sono stati il menzionato, O’Connor, Rubio, Molano e Trentin. Apparso subito dolorante, l’eritreo ha provato a rimettersi in sella per recuperare il terreno perduto, ma due chilometri dopo una nuovasul fondo ...

Primo arrivo in volata al Giro d’Italia con Tim Merlier che riesce ad imporsi sul lungo rettilineo di Fossano. Il velocista belga della Soudal-Quick Step è riuscito ad imporsi avanti a Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.52 Il gruppo è difatti frazionato in più tronconi. Pogacar e Daniel Martinez sono nel primo troncone. 15.50 Intanto Ben O’Connor (Decathlon-Ag2R La Mondiale) è ancora in ritardo ...

