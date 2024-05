Internazionali d’Italia - Pigato subito fuori | battuta da Rogers

(Adnkronos) – Lisa Pigato subito fuori dagli Internazionali di Roma. L'azzurra è stata sconfitta in due set, 6-1, 6-0, dalla statunitense Shelby Rogers in appena un'ora e due minuti di gioco sulla terra rossa del Foro Italico. ...

Internazionali di Roma, 22 italiani in tabellone. Ed è subito derby - internazionali di Roma, 22 italiani in tabellone. Ed è subito derby - I sorteggi a Fontana di Trevi per il torneo di tennis più atteso regalano le prime emozioni che il primo turno che sarà impegnato dagli scontri tra ...

Jasmine Paolini: “Posso giocarmela con tutte, situazione nuova per me a Roma rispetto ad un anno fa” - Jasmine Paolini: “Posso giocarmela con tutte, situazione nuova per me a Roma rispetto ad un anno fa” - In assenza del numero 2 ATP Jannik Sinner, diventa automaticamente Jasmine Paolini il punto di riferimento del tennis azzurro ai nastri di partenza degli ...

