Plusvalenze Roma - conferma accuse | nell’indagine anche operazioni con l’Inter – Sky

(Di martedì 7 maggio 2024) L’indagine sulledellasi conclude: indagate sei persone. Nel mirino numerose compravendite, con lente d’ingrandimentosu tredi mercato con. INDAGATI – Dopo il caso Juventus, giungono novitàsull’indagine legata alledella. La Procura ha notificato l’atto conclusivo delle indagini a sei persone, fra cui l’ex Presidente del club James Pallotta e cinque ex dirigenti giallorossi. Ovvero Mauro Baldissoni, Guido Fienga, Giorgio Francia, Umberto Gandini e Francesco Malknecht. Esclusi, invece, negli attivi di chiusura degli accertamenti l’attuale presidente e vice presidente Dan e Ryan Friedkin.nei guai per le: spuntail ...

Plusvalenze Roma, chiesta archiviazione per i Friedkin - plusvalenze Roma, chiesta archiviazione per i Friedkin - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze della Roma. In base a quanto riportato dall’ANSA, rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da ...

Scandalo plusvalenze all'As Roma, l'ex presidente Pallotta e la vecchia gestione del club rischiano di finire sotto processo - Scandalo plusvalenze all'As Roma, l'ex presidente Pallotta e la vecchia gestione del club rischiano di finire sotto processo - Scandalo plusvalenze all'As Roma, l'ex presidente Pallotta e la vecchia gestione del club rischiano di finire sotto processo ...

Roma, inchiesta plusvalenze: Pallotta rischia processo, Friedkin no - Roma, inchiesta plusvalenze: Pallotta rischia processo, Friedkin no - (Adnkronos) – La procura di Roma ha chiuso l'indagine sulle plusvalenze della Roma in relazione a operazioni di calciomercato. A rischiare il processo ci sono esponenti della vecchia gestione della so ...