Sanità - 4,5 mln senza cure Cei e professioni insieme per salute equa e accessibile

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – In Italia 4,5 milioni di persone non possono curarsi e la spesa privata nel 2022 ha superato i 40 miliardi, i 136 miliardi di euro per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale non bastano. E' quanto emerso oggi a Roma alla presentazione del convegno 'Le povertà sanitarie in Italia', del prossimo 10 maggio