F1 - l’ad Ferrari Benedetto Vigna | Adrian Newey è un nostro client - partecipa alle Cavalcade

(Di martedì 7 maggio 2024) Lando Norris vince a Miami, ma uno dei nomi più discussi di questi giorni resta sempre quello di. Tanti i rumors sull’ingegnere che tra un anno lascerà Red Bull. E molti di questi lo vedono a Maranello, in. “è une,”, ha dichiarato, amministratore delegato di, che si è limitato a rispondere cosìdomande dei giornalisti sulla posizione diha poi parlato anche della nuova partnership con Hp: “Partirà dal 2025 e al momento non ha dato alcun contributo ai conti del primo trimestre 2024. Ci stiamo lavorando da ...

(Adnkronos) – Adrian Newey guarda attentamente la Ferrari : sta studiando il suo futuro ? La domanda sorge spontanea sulla griglia di Miami , dove oggi è andata in scena la Sprint. Newey , progettista della strepitosa Red Bull guidata da Max ...

(Adnkronos) – Adrian Newey guarda attentamente la Ferrari : sta studiando il suo futuro ? La domanda sorge spontanea sulla griglia di Miami , dove oggi è andata in scena la Sprint. Newey , progettista della strepitosa Red Bull guidata da Max ...

Il mondo- Ferrari è in subbuglio e in attesa: dopo che Adrian Newey , il progettista dei miracoli, lo scorso mercoledì ha annunciato il suo addio alla Red Bull dopo 6 mondiali costruttori e 7 piloti, l'arrivo a Maranello del "genio della Formula 1" ...

La settimana di Newey e il paradosso McLaren - La settimana di newey e il paradosso McLaren - stavolta non in materia di piloti (quello c’era già stato con l’annuncio di Hamilton in ferrari dal 2025 il primo febbraio scorso), ma riguardo un tecnico. Adrian newey darà l’addio alla Red Bull e ...

F1, nuovo indizio Newey-Ferrari a Miami: il dettaglio che conferma tutto - F1, nuovo indizio newey-ferrari a Miami: il dettaglio che conferma tutto - Adrian newey è il più brillante e vincente progettista nella storia della F1, e da Miami è arrivato un nuovo segno verso la ferrari.

Red Bull, dopo Newey anche Wheatley verso altri lidi - Red Bull, dopo newey anche Wheatley verso altri lidi - Le indiscrezioni di mercato dicono di ambizioni da team principal per il direttore sportivo Red Bull. Brown prospetta altri movimenti in uscita, smentita dal team ...