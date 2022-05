Salone Libro, l'Inps premia gli artisti colpiti dalla pandemia (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Solidarietà, educazione e lavoro come fondamento di una pace duratura: con questo motto l'Inps ha presentato al pubblico del Salone Internazionale del Libro di Torino il Premio Letterario Fondo Psmsad (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici), dedicato a testi inediti in lingua italiana e aperto a tutti i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea che abbiano raggiunto la maggiore età. Il concorso, che ha l'intento di lanciare nuovi talenti e far conoscere il Fondo Psmsad e le opportunità che offre agli artisti, si articola in tre sezioni e prevede la premiazione di un romanzo, di una raccolta di racconti e di un'opera drammaturgica. Presenti in Sala Madrid al Centro Congressi del Lingotto di Torino, le più alte cariche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Solidarietà, educazione e lavoro come fondamento di una pace duratura: con questo motto l'ha presentato al pubblico delInternazionale deldi Torino il Premio Letterario Fondo Psmsad (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici), dedicato a testi inediti in lingua italiana e aperto a tutti i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea che abbiano raggiunto la maggiore età. Il concorso, che ha l'intento di lanciare nuovi talenti e far conoscere il Fondo Psmsad e le opportunità che offre agli, si articola in tre sezioni e prevede lazione di un romanzo, di una raccolta di racconti e di un'opera drammaturgica. Presenti in Sala Madrid al Centro Congressi del Lingotto di Torino, le più alte cariche ...

