Rita De Crescenzo, dall'arresto per spaccio di droga all'apertura del suo primo negozio. La storia della creator star di TikTok (Di venerdì 20 maggio 2022) Dietro alla popolarità sui social, può nascondersi un passato burrascoso. È il caso di Rita De Crescenzo, 44 anni, TikToker partenopea da più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. Con la sua stravaganza e il suo temperamento estroso, Rita è infatti riuscita a conquistare il web, facendosi amare specialmente dai più giovani che – come documentato sul suo profilo – le chiedono selfie non appena la incontrano per strada. Non solo. Ha anche realizzato dei video musicali ("Ma te vulisse fa na gara e ballo" è il suo brano più conosciuto, 4.4 milioni di visualizzazioni su YouTube). Va da sé che si tratta di tentativi di tormentoni, che possono poi prendere piede perlopiù su TikTok, se diventano virali. Ma ora la TikToker ha deciso di allargare ...

