Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di venerdì 20 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. I protagonisti sono sempre loro, i naufraghi, chiamati a una prova di sopravvivenza eroica, tutto questo sotto gli occhi attenti dell’inviato del programma, ruolo ricoperto quest’anno da Alvin. Se non avete avuto la possibilità di vedere l’ultimo appuntamento in diretta non vi preoccupate: vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovade L’dei2022, il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. I protagonisti sono sempre loro, i naufraghi, chiamati a una prova di sopravvivenza eroica, tutto questo sotto gli occhi attenti dell’inviato del programma, ruolo ricoperto quest’anno da Alvin. Se non avete avuto la possibilità dil’ultimo appuntamento in diretta non vi preoccupate: vi spieghiamo in pochi minutiriladell’dei2022 in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladell’dei ...

Advertising

zannazyu : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - staticisorrisi : RT @Andre07267045: Comunque Carmen mi sa che nel contratto a posto dei soldi ha voluto la possibilità di mangiare ad ogni puntata ?? #isola - frostyelevenn : anche meno con questa storia di greta che può dare dei consigli. Beatrice la stessa cosa con roger e anche guendali… - besto1friendo : Comunque sta cosa che in un modo o nell'altro Carmen magni qualcosa ha stufato. Non è l'unica a morire lì, che poi… - Wallee___ : RT @Derekstranamore: Comunque gli unici veri amici tra di loro sono Guenda, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro TUTTI GLI ALTRI SONO SOLO… -