Green pass | mascherine e vaccino | cosa cambia dal 1° maggio Consulta le nuove regole

Advertising

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - borghi_claudio : Quelli che protestano sotto questo tweet (è un dato senza alcun commento) con la bava alla bocca dicendo 'il green… - VirgilioIndoran : RT @Moonlightshad1: Barbero non rilascia interviste sulla guerra perché tanto qualsiasi cosa dicesse verrebbe stravolta per capovolgerne il… - FarAlessandro : @AlfaroliMarco @ProserpinaIris @Enricicca @stanzaselvaggia ci ha deliziati per mesi, facendo il.controcanto a perso… -

Il suo intervento suldella moda prenderà le mosse dal fatto che la Commissione europea ha lanciato la sua Strategy for Sustainable and Circular Textiles , per rendere sostenibile il ...Tra gli indagati per falso dalla Procura di Roma per aver finto di essersi vaccinati contro il Covid , allo scopo di ottenere dal Servizio sanitario nazionale il, ci sono anche un'avvocatessa, un attore protagonista del film di Carlo Verdone 'Benedetta follia' e la titolare di una farmacia di Centocelle . Il tutto grazie alla presunta complicità ...Dal 1° maggio cambiano le regole su green pass, mascherine e vaccino. La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta.Tra gli indagati per falso dalla Procura di Roma per aver finto di essersi vaccinati contro il Covid, allo scopo di ottenere dal Servizio sanitario nazionale il Green pass, ci sono ...