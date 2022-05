Diretta Già pronti i missili antinave Harpoon: si infiamma la guerra del mare. E Mosca avverte tutta la Nato (Di venerdì 20 maggio 2022) La guerra non si ferma. Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha lanciato un appello per quanto sta accadendo nel Donbass. "Si tratta di un inferno", ha affermato il numero uno di Kiev. Intanto il goverNatore di Donetsk denuncia l'uccisione di cinque civili da parte dell'esercito russo. La guerra a quanto pare è destinata a durare ancora a lungo e da Kiev Zelenky parla di un conflitto sanguinoso che raggiungerà l'apice delle atrocità proprio nella sua fase finale. Da segnalare infine le parole del vicecomandante del battaglione Azov che ha smentito una resa e l'abbandono dell'acciaieria Azovstal. Ore 14:35 Erdogan: domani colloqui con Stoltenberg, Gb e Finlandia Sulla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver avuto "un colloquio esteso" con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Lanon si ferma. Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha lanciato un appello per quanto sta accadendo nel Donbass. "Si tratta di un inferno", ha affermato il numero uno di Kiev. Intanto il goverre di Donetsk denuncia l'uccisione di cinque civili da parte dell'esercito russo. Laa quanto pare è destinata a durare ancora a lungo e da Kiev Zelenky parla di un conflitto sanguinoso che raggiungerà l'apice delle atrocità proprio nella sua fase finale. Da segnalare infine le parole del vicecomandante del battaglione Azov che ha smentito una resa e l'abbandono dell'acciaieria Azovstal. Ore 14:35 Erdogan: domani colloqui con Stoltenberg, Gb e Finlandia Sulla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver avuto "un colloquio esteso" con il ...

