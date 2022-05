Ultime Notizie – Vasco Rossi, a Trento la carica dei 120.000 per il ritorno del rocker dopo la pandemia (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’inviata Silvia Mancinelli – ‘Finalmente’. E’ questa la parola chiave del tour più atteso, quello di Vasco. Il rock puro, l’adrenalina che corre dalle montagne di Trento al mare di Napoli e Messina e che da domani sarà la colonna sonora di una stagione di concerti che riprende dopo la lunghissima parentesi del Covid. Undici date, tutte sold out per un totale di oltre 660.000 biglietti che i più conservano da tre anni, da quando la pandemia ha spento la musica. Qui a Trento, domani, la ripartenza. Nella suggestiva cornice delle montagne che circondano la nuova Trentino Music Arena, quella che durante l’emergenza sanitaria è stata un centro vaccinale, è tutto pronto per la notte di ‘festa’ a oltranza che Vasco ha preparato per accogliere la ‘combriccola’ arrivata per lui da tutta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’inviata Silvia Mancinelli – ‘Finalmente’. E’ questa la parola chiave del tour più atteso, quello di. Il rock puro, l’adrenalina che corre dalle montagne dial mare di Napoli e Messina e che da domani sarà la colonna sonora di una stagione di concerti che riprendela lunghissima parentesi del Covid. Undici date, tutte sold out per un totale di oltre 660.000 biglietti che i più conservano da tre anni, da quando laha spento la musica. Qui a, domani, la ripartenza. Nella suggestiva cornice delle montagne che circondano la nuova Trentino Music Arena, quella che durante l’emergenza sanitaria è stata un centro vaccinale, è tutto pronto per la notte di ‘festa’ a oltranza cheha preparato per accogliere la ‘combriccola’ arrivata per lui da tutta ...

