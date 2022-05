Noemi | il grande ritorno live | ecco le prime eccezionali date

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver conquistato il palco di Sanremotorna. Il brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro; e in questi mesi, la cantante, si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo. Oraè pronta a tornaree lo fa con una straordinaria prima data oltreoceano, a Buenos Aires, il prossimo 4 giugno. L’artista inaugurerà questa lunga tornata di concerti nel prestigioso Teatro Coliseo, uno dei principali della capitale Argentina, sulla centrale plaza Libertad, nel barrio di Retiro, a breve distanza dalla celebre Avenida 9 de Julio.e illeDopo l’eccezionale appuntamento del 4 giugno a Buenos Aires, il viaggio ...

Demiu18 : @Giorgheil @meagobiosola Cara se vuoi posso farti pure l'analisi grammaticale, logica e del periodo ma non cambiere… - fanpage_noemi : RT @Arca_di_Noemi: Finalmente possiamo annunciarvi il #NoemiLive2022! Quest'anno si parte alla grande, dall'Argentina! Trovate le info sull… - ARCHINIANARCHIN : RT @Arca_di_Noemi: Finalmente possiamo annunciarvi il #NoemiLive2022! Quest'anno si parte alla grande, dall'Argentina! Trovate le info sull… - SanremoAncheNoi : RT @Arca_di_Noemi: Finalmente possiamo annunciarvi il #NoemiLive2022! Quest'anno si parte alla grande, dall'Argentina! Trovate le info sull… - FrancescaDeMeo3 : RT @Arca_di_Noemi: Finalmente possiamo annunciarvi il #NoemiLive2022! Quest'anno si parte alla grande, dall'Argentina! Trovate le info sull… -

Dopo aver conquistato il palco di Sanremo Noemi torna Live. Il brano "Ti amo non lo so dire" è stato certificato Disco D'Oro; e in questi mesi, la cantante, si è schierata al fianco di Save The Childr ...