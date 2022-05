M5S: Conte, 'avanti con Pd ma no a campo largo indistinto e indiscriminato' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con il Pd "il dialogo andrà avanti, assolutamente sì, anche se ci sono divergenze o diverse sensibilità, io sono per affrontarle senza finzioni, con un confronto pubblico. Voglio prevalga il confronto, perché quando i problemi ci sono e non si chiariscono poi le situazioni esplodono in un attimo. Meglio parlarsi chiaramente, meglio quando emergono le divergenze. Non è in discussione il percorso comune, già costruito durante il Conte 2, un governo che ha innovato il paese". Lo ha detto il leader pentastellato Giuseppe Conte, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione. Al direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci, che gli domanda se il campo progressista sia pronto ad ampliarsi, "assolutamente no a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con il Pd "il dialogo andrà, assolutamente sì, anche se ci sono divergenze o diverse sensibilità, io sono per affrontarle senza finzioni, con un confronto pubblico. Voglio prevalga il confronto, perché quando i problemi ci sono e non si chiariscono poi le situazioni esplodono in un attimo. Meglio parlarsi chiaramente, meglio quando emergono le divergenze. Non è in discussione il percorso comune, già costruito durante il2, un governo che ha innovato il paese". Lo ha detto il leader pentastellato Giuseppe, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione. Al direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci, che gli domanda se ilprogressista sia pronto ad ampliarsi, "assolutamente no a un ...

Advertising

meb : #Conte contrario all’invio di armi? Come premier ha aumentato le spese militari e il #M5S ha votato a favore di tut… - riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - marcodimaio : Buon lavoro alla nuova presidente della Commissione Esteri del Senato, @stefaniacraxi. Conte, che lamenta la mancat… - LatrBerserkr : RT @janavel7: Alcune cose che Letta non sembra aver chiaro. 1- Conte controlla meno della metà del M5s, che raccoglie meno di un terzo dei… - kiara86769608 : RT @2111Ludovyca: @spighissimo Provocano Conte in tutti i modi, questo è quello che ci vedo, porcate e sgarbi duri da digerire soprattutto… -