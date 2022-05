Il sergente russo Vadim sotto processo a Kiev si scusa con la vedova della sua vittima: “Riconosco la mia colpa” (Di giovedì 19 maggio 2022) Processato a Kiev con l’accusa di crimini di guerra commessi in Ucraina, il sergente Vadim Shishimarin, il primo militare russo ad essere portato alla sbarra si scusa in aula con Kateryna Shalipova, vedova del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa, nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy nel nord est dell’Ucraina, lo scorso 28 febbraio. ”Riconosco la mia colpa, ti chiedo di perdonarmi”, ha detto Vadim Shishimarin spiegando, come d’altra parte hanno sempre fatto i militari in qualsiasi processo e in qualsiasi epoca, che non poteva non obbedire agli ordini del suo superiore. E ha ricordato che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono perché avrebbe potuto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Processato acon l’accusa di crimini di guerra commessi in Ucraina, ilShishimarin, il primo militaread essere portato alla sbarra siin aula con Kateryna Shalipova,del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa, nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy nel nord est dell’Ucraina, lo scorso 28 febbraio. ”la mia, ti chiedo di perdonarmi”, ha dettoShishimarin spiegando, come d’altra parte hanno sempre fatto i militari in qualsiasie in qualsiasi epoca, che non poteva non obbedire agli ordini del suo superiore. E ha ricordato che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono perché avrebbe potuto ...

