Il rettore della Politecnica Gregori: 'Al top nella ricerca. Ma cambiamo sistema per attrarre studenti' (Di giovedì 19 maggio 2022) Gian Luca Gregori, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, qual è il ruolo strategico dell'ateneo per il territorio? 'L'università ha ruolo fondamentale, perché in molti casi rappresenta l'... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) Gian Lucadell'Universitàdelle Marche, qual è il ruolo strategico dell'ateneo per il territorio? 'L'università ha ruolo fondamentale, perché in molti casi rappresenta l'...

Advertising

L_Imprenditore : Il calo demografico non è un tema di attualità ma è un problema strutturale. E le conseguenze riguardano anche il m… - RobDiPietra : RT @SantachiaraLab: ????20/05?17??sedicesima lezione di #Sienafoodlabacademy. ?? Il prof @francescofrati, rettore @unisiena, affronterà il tema… - Annroveda : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA, E LA TUA PREGHIERA Come ogni sera, in collaborazione con il Santuario della Vergine del Silenzio, continui… - ParetoBiblio : RT @unitorvergata: ?? Giovedì, 26 Maggio | 10.00 | @EconTorVergata Conclusione di “Protagonisti della #Sostenibilità”. Intervengono tra… - unisiena : RT @SantachiaraLab: ????20/05?17??sedicesima lezione di #Sienafoodlabacademy. ?? Il prof @francescofrati, rettore @unisiena, affronterà il tema… -