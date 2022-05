Centrodestra: Meloni ironizza, 'visione comune c'è, è tra poche cose che abbiamo' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con gli alleati di Centrodestra "la stessa visione l'abbiamo, è tra le poche cose che ancora abbiamo...". Lo dice con un sorriso la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. "A differenza che dall'altra parte - aggiunge richiamando il centrosinistra - noi non siamo insieme per impedire alla sinistra di vincere, ma lo siamo su questioni fondamentali. Poi ci sono sì mille sfumature ma il perimetro è quello, quindi per noi è facile governare insieme come abbiamo sempre fatto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con gli alleati di"la stessal', è tra leche ancora...". Lo dice con un sorriso la leader di Fdi Giorgia, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. "A differenza che dall'altra parte - aggiunge richiamando il centrosinistra - noi non siamo insieme per impedire alla sinistra di vincere, ma lo siamo su questioni fondamentali. Poi ci sono sì mille sfumature ma il perimetro è quello, quindi per noi è facile governare insieme comesempre fatto".

