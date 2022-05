Tutti gli artisti che suoneranno a SEXTO ‘NPLUGGED nell’estate del 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 28 luglio salirà sul palco del Festival per l’unica data italiana del tour RIVAL CONSOLES (costo biglietto: 20 euro + ddp), nome d’arte del musicista Ryan Lee West, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo ambizioso album intitolato “Overflow“, composto per una produzione di danza con lo stesso nome, creata dal coreografo Alexander Whitley. A differenza dei precedenti lavori, più intimisti, questo disco ha voluto aprirsi all’esterno ed esplorare le ripercussioni che una vita circondata da dati, social media e pubblicità può subire a livello umano ed emotivo: la rottura del sè a favore del marketing che mira a ottenere ricchezza e a seminare divisione. Durante il live, il musicista elettronico britannico trasformerà il palco in una sorta di limbo, una zona sospesa tra la dimensione fisica e quella mentale, spirituale, in cui verranno trascinati anche gli spettatori.La data ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 28 luglio salirà sul palco del Festival per l’unica data italiana del tour RIVAL CONSOLES (costo biglietto: 20 euro + ddp), nome d’arte del musicista Ryan Lee West, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo ambizioso album intitolato “Overflow“, composto per una produzione di danza con lo stesso nome, creata dal coreografo Alexander Whitley. A differenza dei precedenti lavori, più intimisti, questo disco ha voluto aprirsi all’esterno ed esplorare le ripercussioni che una vita circondata da dati, social media e pubblicità può subire a livello umano ed emotivo: la rottura del sè a favore del marketing che mira a ottenere ricchezza e a seminare divisione. Durante il live, il musicista elettronico britannico trasformerà il palco in una sorta di limbo, una zona sospesa tra la dimensione fisica e quella mentale, spirituale, in cui verranno trascinati anche gli spettatori.La data ...

Advertising

juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - robersperanza : 32 anni fa l'OMS ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Per questo è stato scelto il 17 ma… - Corriere : Fotovoltatico, obbligo di pannelli solari su tutti gli edifici: il piano Ue per l’indipendenza da Mosca - OvileItalia : RT @DavideR46325615: Fino a qualche mese fa l'invasione dei cinghiali rappresentava per tutti i media, l'incapacità di Virginia Raggi. Oggi… - no_pisto : @Diego64242513 @CalcioFinanza Per voi chi? Ma chi saresti tu? Vieni da Napoli dove si nasconde di tutti e alzi pure… -