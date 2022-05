"La storia insegna, le sanzioni non servono a niente In Italia aziende che chiudono e lavoratori disoccupati" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Anni fa sono stato direttore generale della Sofid, la capogruppo finanziaria dell'Eni e tecnicamente avrei dovuto aprire io il conto corrente in rubli se ancora fossi in quella posizione. Non avrei esitato neanche un istante a farlo". Antonio Maria Rinaldi, economista... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Anni fa sono stato direttore generale della Sofid, la capogruppo finanziaria dell'Eni e tecnicamente avrei dovuto aprire io il conto corrente in rubli se ancora fossi in quella posizione. Non avrei esitato neanche un istante a farlo". Antonio Maria Rinaldi, economista... Segui su affarni.it

Advertising

sebmes : Cinquant’anni dopo l’assassinio di Luigi #Calabresi, il commento del figlio Mario: questa storia “ci insegna che la… - Affaritaliani : Russia, Rinaldi (Lega): 'La storia insegna, le sanzioni non servono a niente' - Rinaldi_euro : Russia, Rinaldi (Lega): 'La storia insegna, le sanzioni non servono a niente' - - llevaj : RT @Affaritaliani: Russia, Rinaldi (Lega): 'La storia insegna, le sanzioni non servono a niente' - eiopago1 : RT @Rinaldi_euro: Russia, Rinaldi (Lega): 'La storia insegna, le sanzioni non servono a niente' - -

Sile Jazz, svelata l'undicesima edizione: 21 concerti in 15 comuni La giornata di domenica 17 luglio è tutta all'insegna della sostenibilità con l'Eco Day a Quinto di ... forza creativa che ha influenzato gli ultimi tre decenni della storia della musica, come ... Dieci anni dopo il terremoto Errani ricorda il 'grande lavoro di squadra' AGI - 'Un grande lavoro di squadra. Abbiamo visto cosa è capace di fare una comunità che è in grado di darsi degli obiettivi comuni e di condividerli. Questa storia ci insegna cosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni . Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la crisi, ... Eurosport IT Dieci anni dopo il terremoto Errani ricorda il “grande lavoro di squadra” Questa storia ci insegna cosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni. Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la ... A Lecce un’estate all’insegna dell’arte…sospesa Una mostra, due artisti, infinite personali interpretazioni della loro arte. È ciò che offre “Mondi Sospesi”, la mostra in programma dal 21 maggio al 9 settembre 2022 ... La giornata di domenica 17 luglio è tutta all'della sostenibilità con l'Eco Day a Quinto di ... forza creativa che ha influenzato gli ultimi tre decenni delladella musica, come ...AGI - 'Un grande lavoro di squadra. Abbiamo visto cosa è capace di fare una comunità che è in grado di darsi degli obiettivi comuni e di condividerli. Questacicosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni . Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la crisi, ... Milan, meritare lo Scudetto non basta. Occhio alle feste anticipate, la storia insegna che è meglio evitare... Questa storia ci insegna cosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni. Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la ...Una mostra, due artisti, infinite personali interpretazioni della loro arte. È ciò che offre “Mondi Sospesi”, la mostra in programma dal 21 maggio al 9 settembre 2022 ...