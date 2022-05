Belgio | i convocati di Martinez per le prossime sfide di Nations League

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il commissario tecnico del, Roberto, ha reso noti i nomi deiper ledi. La nazionale belga infatti dovrà affrontare in casa l’Olanda il 3 giugno e la Polonia l’8 giugno, per poi chiudere con due trasferte in Galles e in Polonia l’11 e il 14 giugno. Il CT ha convocato così 32 calciatori, di cui 4 provenienti dalla Serie A. Ecco l’elenco completo: Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges), Matz Sels (Strasburgo). Difensori: Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha Berlino), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lione), Wout Faes (Reims), Thomas Foket (Reims), Brandon Mechele (Bruges), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Arthur Theate (Bologna), ...