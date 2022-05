Una Vita, spoiler spagnoli: il clamoroso tradimento di Natalia (Di martedì 17 maggio 2022) Il diabolico connubio tra Genoveva e Natalia, ad Una Vita, sarà destinato ad interrompersi in modo del tutto inaspettato e la dark lady vedrà i suoi loschi piani naufragare miseramente. Dando uno sguardo agli spoiler spagnoli, infatti, si evince che sarà la Quesada a mandare all'aria le macchinazioni della signora di Acacias e questo darà a Vita a nuovi avvincenti intrecci. Tutto partirà quando Natalia, in prigione con l'accusa di essere una spia, confesserà alla sua amica di essere stata ripetutamente abusata quando era appena una ragazzina da Marcos quando entrambi risiedevano in Messico. Questa rivelazione offrirà alla Salmeron un prezioso spunto per mettere a punto una strategia ai danni di Felipe. La donna, infatti, innanzitutto farà sapere al suo ex marito la verità sugli abusi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Il diabolico connubio tra Genoveva e, ad Una, sarà destinato ad interrompersi in modo del tutto inaspettato e la dark lady vedrà i suoi loschi piani naufragare miseramente. Dando uno sguardo agli, infatti, si evince che sarà la Quesada a mandare all'aria le macchinazioni della signora di Acacias e questo darà aa nuovi avvincenti intrecci. Tutto partirà quando, in prigione con l'accusa di essere una spia, confesserà alla sua amica di essere stata ripetutamente abusata quando era appena una ragazzina da Marcos quando entrambi risiedevano in Messico. Questa rivelazione offrirà alla Salmeron un prezioso spunto per mettere a punto una strategia ai danni di Felipe. La donna, infatti, innanzitutto farà sapere al suo ex marito la verità sugli abusi ...

Advertising

lapoelkann_ : Questa sera per due grandi uomini e due grandi giocatori si chiude una fase della vita. Due nomi che rimarranno nel… - ladyonorato : Genova, morì a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca: la sua vita per lo Stato italiano vale 70mila euro. Meno di una… - Raiofficialnews : 'La vita è una musica meravigliosa'. Il maestro Ezio Bosso si racconta agli spettatori come in un diario, con le te… - Mughettoa : RT @RadioSubasio: Fabrizio Moro, il video di 'Oggi' dedicato 'all'amore di una vita' - OlandeseVolan : @MentanaEnrico Magna tranquillo Enrichetto è una vita che dribblo il canale 7 con il telecomando. Anzi ora tolgo proprio il tastino. -