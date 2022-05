Perché Erdo?an si oppone all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 maggio 2022) Un colpo di scena così, soltanto lui poteva regalarlo. «Non abbiamo impressioni positive sul loro ingresso:sono un rifugio sicuro per i curdi del Pkk e dello Ypg», ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an in conferenza stampa a Istanbul lo scorso venerdì. Una posizione dura, quasi sorprendente anche per lo stesso presidente, che in passato si era espresso favorevolmente all’rgamento dell’Alleanza Atlantica (infatti poco dopo è arrivata una parziale marcia indietro di Ibrahim Kalin, il suo principale consigliere di politica estera). «Il motivo è chiaro: Erdo?an spera di poter mantenere fin quando potrà un ruolo super partes, che gli garantisca una posizione da interlocutore credibile sia per Mosca che per l’Occidente, da cui spera di poter ricavare il massimo possibile. Lo deve all’economia interna ...