Il deputato russo | ' Pena di morte per le bestie del battaglione Azov'

Advertising

oznerol4 : RT @ultimenotizie: Il deputato russo Leonid Slutski ritiene che i soldati del battaglione #Azov, usciti dai sotterranei delle acciaierie, m… - Christianzu76 : 'Il Cremlino afferma che i combattenti di #Azov saranno trattati 'umanamente', ma un deputato russo afferma che 'no… - CiccioniSe : RT @ultimenotizie: Il deputato russo Leonid Slutski ritiene che i soldati del battaglione #Azov, usciti dai sotterranei delle acciaierie, m… - 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: Il deputato russo Leonid Slutski ritiene che i soldati del battaglione #Azov, usciti dai sotterranei delle acciaierie, m… - Frankf1842 : RT @ultimenotizie: Il deputato russo Leonid Slutski ritiene che i soldati del battaglione #Azov, usciti dai sotterranei delle acciaierie, m… -

La Russia parla dei crimini di guerra altrui ma dimentica i suoi. IlLeonid Slutski ritiene che i soldati del battaglione Azov , usciti dai sotterranei delle acciaierie, meritino la pena di morte e ha proposto di fare per loro un'eccezione alla moratoria ...Ore 15.25chiede 'pena di morte' per il battaglione Azov IlLeonid Slutski ha chiesto per i soldati del battaglione Azov la pena di morte. 'Le bestie vanno processate, a ...Alcuni deputati della Duma chiedono la pena di morte (ci vorrebbe una moratoria) o l’ergastolo. Ma per ora il presidente russo Vladimir «Putin ha garantito che saranno trattati in linea con le leggi ...La viceministra della Difesa ucraina ha spiegato come lo scambio tra i loro soldati evacuati da Azovstal e i prigionieri russi fosse l'unico modo per salvarli. La Corte Penale Internazionale invia 42 ...