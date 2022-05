Guerra Ucraina, tregua all'Azovstal, evacuati i primi militari. Nella notte missili su Leopoli (Di martedì 17 maggio 2022) Faticosamente raggiunto l'accordo su una tregua a Mariupol. 'Stiamo salvando i nostri ragazzi: l'Ucraina ha bisogno di eroi vivi', ha commentato il presidente Zelensky. L'esercito russo ha lanciato ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) Faticosamente raggiunto l'accordo su unaa Mariupol. 'Stiamo salvando i nostri ragazzi: l'ha bisogno di eroi vivi', ha commentato il presidente Zelensky. L'esercito russo ha lanciato ...

